Mit Elfmeter-Tor für Union Berlin gegen Bielefeld: Max Kruse stellt uralten Bundesliga-Rekord ein

Für den 1. FC Union Berlin läuft das zweite Jahr in der Bundesliga bislang überragend. Am siebten Spieltag dominierten die Köpenicker Aufsteiger Arminia Bielefeld von Beginn an - nach 52 Minuten stand bereits eine 4:0-Führung zu Buche. Überragend: Die Offensive um die Neuzugänge Keita Endo und Max Kruse, die beide mit Toren glänzten. Kruse konnte mit seinem Elfmeter-Treffer zum 4:0 sogar einen Uralt-Rekord der Liga einstellen.

Der ehemalige Bremer trat in der Bundesliga zum bislang 16. Mal zum Strafstoß an. Verwandeln konnte er von diesen Elfmetern bisher jeden einzelnen - eine eindrucksvolle 100-Prozent-Quote nach 16 Versuchen. Das war in der 57-jährigen Geschichte der Bundesliga bis dato nur einem Mann gelungen: Hans-Joachim Abel, der zwischen 1978 und 1982 ebenfalls 16 Mal vom Punkt antrat und immer eiskalt blieb. Der heute 68-Jährige stand in dieser Zeit für den VfL Bochum unter Vertrag. Der letzte verwandelte Elfer von "Jochen" Abel fand am 20. November 1982 beim 3:2 gegen Eintracht Frankfurt den Weg ins Tor - vor 13867 Tagen.