Elfmeter-Wirbel bei BVB-Spiel: Zorc schimpft über VAR - Favre beklagt "Theater"

Zwar machte der BVB trotz des Remis die vorzeitige Qualifikation für das Königsklassen-Achtelfinale klar, allerdings hätten die Dortmunder mit einem Sieg schon den vorzeitigen Sieg in der Vorrunden-Gruppe F feiern können. Dementsprechend war Zorc auch angefressen. "Es war ein wichtiges Spiel. Es ging um den Gruppensieg. Es ist einfach nur ärgerlich", so der Sportchef. "Der Videoschiedsrichter muss einschreiten. Sonst weiß ich nicht, warum wir dieses ganze Prozedere haben."

Auch Schulz, der den Elfmeter verursacht hatte, mokierte sich nicht: "Ich habe was gesagt von etwas weiter weg. Aber ich glaube, der Schiedsrichter hat heute eh nicht so gerne diskutiert", so der Nationalspieler, der auch über ein kurzes Gespräch mit dem gefoulten Römer berichtete. "Er meinte, ich hätte ihn getroffen." Für Schulz hätte der Elfmeter nicht gepfiffen werden sollen: "Er kommt zwar vor mir an den Ball, aber das ist kein Elfmeter." Das sah auch BVB-Kapitän Marco Reus so. "Nico kommt zu spät, zieht dann weg. Er (Milinkovic-Savic; d. Red.) fällt über Nico drüber." Reus hätte den Elfmeter deshalb "wahrscheinlich nicht gegeben." Auch für Keeper Roman Bürki war die Szene "niemals ein Elfmeter. Unverständlich, dass der VAR nicht eingegriffen hat.