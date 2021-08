Elfmeter-Wirbel in Gladbach: Nagelsmann mit durchwachsenem Einstand als Trainer des FC Bayern

Nach der holprigen Vorbereitung ohne Testspielsieg hat Julian Nagelsmann beim FC Bayern auch ein durchwachsenes Pflichtspiel-Debüt erlebt. Der neue Trainer musste sich mit seiner Mannschaft im Bundesliga-Eröffnungsspiel mit einem 1:1 (1:1) bei Borussia Mönchengladbach begnügen und wartet weiter auf sein erstes Erfolgserlebnis als Coach der Münchner. Schon am kommenden Dienstag folgt der nächste Anlauf: Dann treten die Bayern im Supercup bei Borussia Dortmund an. Gladbachs neuer Trainer Adi Hütter holte in seinem ersten Liga-Spiel als Borussen-Coach zumindest einen achtbaren Punkt gegen den Titelverteidiger. Anzeige

Schon nach zehn Minuten konnten die 23.000 Zuschauer im Borussia-Park erstmals jubeln. Alassane Pléa brachte die Gastgeber in Führung und und beendete eine Münchner Serie: Seit 2013 ging das erste Tor einer Saison stets auf das Konto der Münchner. Nun waren die Gladbacher dran, die dem Rekordmeister vor zehn Jahren auch dessen bislang letzte Auftakt-Niederlage zufügten. So weit sollte es aber nicht kommen. Robert Lewandowski, der in der vergangenen Spielzeit die Rekordmarke von 41 Treffern erzielt hatte, präsentierte sich auch nach der Sommerpause eiskalt und besorgte den Ausgleich (42.). Es war das siebte Mal in Folge, dass Lewandowski am ersten Spieltag traf. Dies gelang zuvor keinem anderen Bundesliga-Spieler.

Nagelsmann war nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Benjamin Pavard zum Improvisieren gezwungen und schickte den 21-jährigen Josip Stanisic als Rechtsverteidiger in die Startelf. Neben dem Youngster, für den es erst der zweite Bundesliga-Einsatz war, verteidigten unter den Augen des neuen Bundestrainers Hansi Flick Zugang Dayot Upamecano, Niklas Süle und Alphonso Davies. Auch Hütter setzte in seiner Anfangself auf einen Youngster. Der 18-jährige US-Amerikaner erhielt nach seinem guten Auftritt am vergangenen Montag beim 1:0 im DFB-Pokal beim 1. FC Kaiserslautern eine Chance von Beginn an und gab sein Debüt in Deutschlands höchster Spielklasse.

Der jugendliche Elan Scallys schien sich am Freitagabend von Beginn an auf seine Teamkameraden zu übertragen. So hatte Patrick Herrmann die erste gute Chance der Partie und hätte Gladbach in seinem 300. Bundesliga-Spiel schon nach vier Minuten in Führung bringen können. Sein Schuss strich jedoch knapp am Bayern-Tor vorbei. Die Borussia blieb dran. Kurze Zeit später spielte Herrmann einen Angriff allerdings unsauber zu Ende, so dass die Münchner klären konnten (6.).

Dann wurde es aus Sicht der Platzherren erfolgreicher. Nach einem Ballverlust von Davies kam der Ball über Lars Stindl zu Pléa und der Franzose versenkte die Kugel im Tor der Bayern. Doch wer dachte, Nagelsmanns unglücklicher Einstand während der Vorbereitung würde sich nun auch in der Liga ungebremst fortsetzen, sah sich getäuscht. Der Rekordmeister übernahm zunehmend das Kommando und lieferte sich in der Folgezeit mehr und mehr ein Privatduell mit Gladbach-Keeper Yann Sommer, der sich schon während der starken Europameisterschaft mit der Schweiz in überragender Form präsentiert hatte.

Lewandowski (16. und 26.) und Stanisic (37.) zogen gegen den Keeper den Kürzeren. Gladbach bemühte sich ebenfalls, weiter aktiv am Spiel teilzunehmen, kam aber seltener gefährlich zum Abschluss, so dass Bayern dem Ausgleich stets näher schien als die Borussia dem 2:0. Ein Eindruck, der sich bestätigen sollte. Nach einer Ecke von Joshua Kimmich bugsierte Lewandowski den Ball schließlich am chancenlosen Sommer zum Pausenstand ins Tor.