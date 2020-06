Elfmeter-Wirbel: Schiedsrichter nimmt Hoffenheim-Strafstoß zurück - Olmo trifft postwendend doppelt für Leipzig

Knall-Start in den 31. Spieltag der Bundesliga. In den ersten 11 Minuten der Partie zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und RB Leipzig ging es bereits mächtig zur Sache: ein Elfmeter, der von Schiedsrichter Tobias Welz erst gepfiffen und dann nach Videobeweis doch zurückgenommen wurde - und ein Dani Olmo in Bestform, der RB Leipzig per Blitz-Doppelpack kurz nach dem Elfmeter-Wirbel mit 2:0 in Führung brachte.

Was war passiert? Eine ganze Menge! In der 5. Minute wurde Hoffenheim-Stürmer Munas Dabbur von Leipzig-Torwart Peter Gulacsi im Strafraum gefoult. Ein glasklarer Elfmeter - eigentlich. Doch es sollte anders kommen. Nach Ansicht der Videobilder nahm Referee Welz die Entscheidung wieder zurück, denn bevor Dabbur an den Ball kam sprang Teamkollege Christoph Baumgartner das Leder an die Hand. Eine richtige Entscheidung. Und eine, die die stark gestarteten Hoffenheimer mächtig aus dem Tritt brachte. Denn direkt im Anschluss an den Elfmeter-Ärger klingelte es im eigenen Kasten. Dani Olmo traf in der 9. Minute aus rund zehn Metern nach Vorlage von Nordi Mukiele den Ball zum 1:0 ins Netz. Nur zwei Minuten später erzielte der Spanier nach Kopfball-Ablage von Marcel Sabitzer das 2:0.