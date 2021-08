Elfmeter-Zoff nach Havertz-Tor: Chelsea erkämpft sich Remis in Unterzahl gegen Liverpool

Thomas Tuchel hat mit dem FC Chelsea den dritten Sieg im dritten Premier-League-Spiel verpasst und dennoch einen Achtungserfolg verbucht. Im Liga-Kracher bei Jürgen Klopps FC Liverpool holte der Champions-League- und Supercup-Sieger am Samstag nach dem Führungstreffer durch Kai Havertz (22. Minute( ein 1:1 (1:1). Nach einer umstrittenen Roten Karte wegen Handspiels von Reece James (45.+3) auf der Torlinie musste Chelsea die zweite Halbzeit in Unterzahl bestreiten. Für Liverpool traf Mohamed Salah (45.+5), der den danach fälligen Handelfmeter verwandelte. Durch das Remis gaben Chelsea und Liverpool (beide punkt- und torgleich) die Tabellenführung an West Ham United ab. Anzeige

Die Anfangsminuten des Spiels gehörten klar dem Klopp-Team: Chelsea mit den DFB-Stars Havertz und Antonio Rüdiger in der Startelf - Timo Werner blieb im zweiten Ligaspiel in Folge nur ein Platz auf der Bank - hatte Glück, dass die offensivstarken Liverpooler nicht mehr aus ihren Chancen machten. Harvey Elliott schoss aus der Distanz knapp am Tor vorbei (4.), ein Missverständnis zwischen Jordan Henderson und Roberto Firmino (10.) im Strafraum kostete dem LFC das 1:0. Wenig später übernahmen dann die Londoner in einer rassigen Partie das Zepter - und trafen dank eines Havertz-Kopfballs (22.). Der Deutsche setzte eine James-Ecke mit dem Hinterkopf ins lange Eck. Wenig später vergab Mason Mount das 2:0 im Eins-gegen-Eins mit Liverpool-Keeper Alisson (36.). Beide Teams neutralisierten sich größtenteils nach dem Havertz-Führungstreffer.

Rangeleien nach Elfmeter-Entscheidung

Großer Wirbel herrschte dann in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs: Nach einer vergebenen Kopfballchance des Ex-Schalkers Joel Matip und einer Unsicherheit von Chelsea-Keeper Edouard Mendy kam Sadio Mané an den Ball. Der Schuss des Liverpool-Stürmers aus wenigen Metern prallte erst an den Oberschenkel des auf der Torlinie postierten "Blues"-Flügelspielers Reece James und dann an dessen ausgestreckten Arm. Der 21-Jährige verhinderte mit der unglücklichen Aktion ein klares Tor für das Klopp-Team und sah nach Videobeweis folgerichtig die Rote Karte von Schiedsrichter Anthony Taylor. Nach hitzigen Diskussionen und Rangeleien aufgrund der Entscheidung verwandelte Salah (45.+5) den fälligen Elfmeter. Chelseas Antonio Rüdiger wurde mit Gelb verwarnt, weil er vor Salahs Schuss versucht hatte, den Elfmeterpunkt zu beschädigen.. Auch nach dem Treffer wurde es nicht ruhiger: Mendy provozierte eine erneute Rudelbildung, indem er den Ball nach dem Strafstoß wegschoss und dafür mit Gelb verwarnt wurde.