Drama im Elfmeterschießen: Kanada gewinnt Olympia-Gold im Frauenfußball

Die Frauenfußball-Nationalmannschaft aus Kanada hat bei den Olympischen Spielen erstmals die Goldmedaille gewonnen und die Nachfolge von Rekordsieger USA angetreten. Im von Tokio nach Yokohama verlegten Finale siegten die Kanadierinnen am Freitag mit 3:2 in einem dramatischen Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten hatte es zuvor 1:1 gestanden. Stina Blackstenius (34. Minute) hatte Schweden in Führung gebracht, die eingewechselte Janine Beckie (67.) erzwang durch ihren Treffer per verwandeltem Foulelfmeter die Verlängerung.

