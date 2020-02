Viertligist im Viertelfinale: Saarbrücken wirft Karlsruhe nach Elfmeterschießen raus

Der 1. FC Saarbrücken hat als letzte Mannschaft den Einzug in das Viertelfinale des DFB-Pokals perfekt gemacht. Der Viertligist setzte sich mit 5:3 nach Elfmeterschießen gegen den Zweitliga-Klub Karlsruher SC durch. Nach der Verlängerung hatte es 0:0 gestanden. Damit machte der große Außenseiter am Mittwochabend den ersten Einzug ins Viertelfinale seit 1985 perfekt. Christopher Schorch verwandelte den entscheidenden Strafstoß.

Im Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen war über weite Strecken des Spiels kein Klassenunterschied auszumachen. Saarbrücken war nach der vom Kräfteverhältnis ausgeglichenen regulären Spielzeit in der Verlängerung sogar die aktivere Mannschaft. Tobias Jänicke und Gillian Timothy Jurcher hatten in der zweiten Hälfte der Extra-Spielzeit sogar die Möglichkeit auf den Fuß, das Spiel noch vor dem Elfmeterschießen zu entscheiden. Doch Karlsruhe um Neu-Cheftrainer Christian Eichner, der den kürzlich entlassenen Alois Schwarz an der Seitenlinie ersetzte, rettete sich in die Elfer-Lotterie, die der KSC letztlich verlor.