Eliminator-Fight erneut verlegt: Boxt Wojcicki jetzt doch im Ausland?

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, aber in diesem Fall zumindest mehr als unglücklich. Viermal bereitete sich Wolfsburgs Profi-Boxer Patrick Wojcicki auf seinen Eliminator-Fight vor, viermal wurde er ausgebremst. Zuletzt sollte der Kampf gegen den Brasilianer Esquiva Falcao am 28. August ausgetragen werden, doch der Fight findet nicht statt, zumindest nicht im August. Darauf haben sich beide Lager geeinigt. Für die Austragung wurde kein TV-Partner gefunden, um die rund 110.000 Euro wieder reinzubekommen, die Wojcicki-Promoter Wasserman Boxing für die Austragungs-Rechte hingeblättert hatte. Am 18. September soll der Kampf steigen. Austragungsort? Unbekannt.

Anzeige

„Es ist eine Katastrophe für uns, aber wir müssen mitziehen. Uns bleibt nichts anderes übrig“, sagt Wojcickis Trainer Antonino Spatola. Ursprünglich sollte der Eliminator-Fight gegen den Kanadier Patrice Volny in dessen Heimat ausgetragen werden, dann am 14. November vergangenen Jahres im Wolfsburger Congress-Park. Mit dem 8. Mai wurde ein neuer Termin gesetzt, dieser entfiel ebenso wie Volny als Gegner, da dieser in der Zwischenzeit unerlaubterweise geboxt hatte.