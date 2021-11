Elisabeth Pähtz ist erste Deutsche mit Großmeister-Titel im Schach

Riga/Dresden. Schon seit Jahren gilt sie als beste deutsche Schachspielerin, führt die nationale Frauen-Rangliste auch aktuell mit großem Vorsprung an. Nun hat Elisabeth Pähtz, die in Dresden zu einer international anerkannten Meisterin ihres Sports reifte, eine neue Schallmauer durchbrochen. Am Sonntag beendete sie die WM-Vorausscheidung im lettischen Riga mit einem starken zweiten Platz und einer Eloperformance von 2601. Damit erlangte sie die dritte und letzte noch notwendige Norm, um als Großmeister anerkannt zu werden. Das hat vor ihr noch keine Schachspielerin aus der Bundesrepublik geschafft. Weltweit ist sie erst die 40. Spielerin, die in diese Männerdomäne vordringt. Es ist ihr endgültiger Aufstieg in die globale Frauen-Elite des Königsspiels. Anzeige

Pähtz holte gegen Bibisara Assaubajewa aus Kasachstan in der letzten Runde des stark besetzten Rigaer Wettkampfs den erforderlichen Sieg und sprach anschließend vom „Turnier meines Lebens“, in dessen Verlauf sie nur eine einzige Niederlage gegen Mariya Muzychuk hinnehmen musste. In der Endabrechnung ließ sie mehrere Großmeisterinnen hinter sich. Letztlich schnappte sich Elisabeth Pähtz 15250 Dollar Preisgeld und das Ticket für den nächsten Grand Prix der Frauen 2022/23. „Die Qualifikation dafür war das Wichtigste. Der Großmeister-Titel ist nur ein Bonus“, sagt Elisabeth Pähtz, die diesen Titel nie aktiv angestrebt habe. „Meinen eigentlichen Traum hatte ich mir erfüllt, als ich bei den Frauen in die weltweiten Top Ten kam“, so die aktuelle Weltranglisten-14.

Läuft alles glatt, bekommt die 36-Jährige nach der entsprechenden Prüfung durch eine Kommission noch in diesem Monat den Großmeister-Titel auf Lebenszeit verliehen. „Ich freue mich erst, wenn es wirklich soweit ist. Da gibt es ein paar Neuerungen bei den Normen“, ist sich die gebürtige Erfurterin ihrer Sache selbst noch gar nicht so sicher. Diesen Titel tragen und trugen hierzulande bislang nur männliche Spieler – darunter die 2020 verstorbene Dresdner Schachlegende Wolfgang Uhlmann. Genau wie er war Pähtz für den USV TU Dresden am Brett, spielte bis 2018 für die Dresdner in der Schach-Bundesliga.