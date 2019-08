Kurios: Brasilien-Stürmer wird Nationalspieler in China - und ändert seinen Namen

Elkeson nach der China-Einbürgerung: "Ich bin Chinese"

Als Elkeson kann der Brasilianer in China (seit 2013) bereits einige Erfolge vorweisen. Mit Guangzhou Evergrande (83 Tore in 118 Spielen) gewann er drei Meisterschaften in Folge und zweimal die Champions League Asiens. Nach seiner Rückkehr von Shanghai SIPG, mit denen er 2018 die Meisterschaft gewann, ist er aktuell bei Guangzhou mit 16 Treffern in 32 Partien einer der wichtigsten Spieler.