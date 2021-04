Elmar Paulke: Im Darts naht ein Generationenwechsel - das zeigt die Premier League

Die laufende Premier-League-Saison hat bisher ganz deutlich gezeigt: Es bahnt sich eine Veränderung an der Spitze der Darts-Welt an. Es deutet sich immer mehr ein Generationenwechsel an. Bezeichnend dafür war allein der 9. Spieltag. Michael van Gerwen verlor gegen Emporkömmling Jonny Clayton mit 3:7 und Gary Anderson unterlag Nathan Aspinall gar mit 2:7. Anzeige

Zwei der ursprünglich zehn Starter sind nun ausgeschieden: Der Titelverteidiger Glen Durrant und Rob Cross, Weltmeister von 2018. Bei Durrant sei erwähnt, dass er seit seiner Corona-Erkrankung im vorigen Herbst nicht mehr zur Form findet. In der Premier League zeigte er als Vorjahressieger eine historisch schwache Leistung, erreichte teilweise nicht einmal einen Average von 80 Punkten. Experten, Zuschauer und sogar die Gegner leiden mit dem schwächelnden Engländer. Ein befreundeter Infektiologe schrieb mir und merkte an, dass Durrants Auftreten durchaus mit Long-Covid-Syndromen zu erklären sei. An der Stelle gilt: Daumen drücken. Durrant selbst kündigte an, erst einmal eine Pause einzulegen.

Derweil stehen aufstrebende Spieler derzeit an der Spitze der Premier League. Aspinall und auch Dimitri van den Bergh zählen schon einige Jahre zum erweiterten Kreis der Top-Spieler, lassen sich nun aber kaum mehr von Sprüchen des langzeitigen Dominators Michael van Gerwen oder konstanten Leistungen des Ex-Weltmeisters Peter Wright beeindrucken.