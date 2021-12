Elmar Paulke checkt die Darts-WM: Wie stehen die Chancen der Deutschen – und wer ist Favorit?

Wir haben ihn erreicht – den Höhepunkt des Darts-Jahres. Endlich startet die WM! Die Vorfreude ist groß. Millionen von Fans verfolgen in den kommenden zweieinhalb Wochen bis zum Finale am 3. Januar vor den Bildschirmen die Weltmeisterschaft im Londoner Alexandra Palace. Auf der bekanntesten Bühne dieses Sports duellieren sich die Stars. Mit 3G-Regel ist vor Ort eine Vollauslastung von bis zu 3000 Zuschauern möglich. Auch vier deutsche Starter sind dabei – nur vor drei Jahren waren es genauso viele.

Ebenfalls erstmals bei der WM dabei ist Florian Hempel. Er spielte ein sehr gutes Jahr 2021. Er trifft in seiner ersten Partie ausgerechnet auf einen Landsmann, seinen guten Kumpel Martin Schindler . Während Hempel noch nie im Alexandra Palace unterwegs war, hat Schindler viele negative Erfahrungen dort gemacht. In einem ausgeglichenen Duell sehe ich Hempel deshalb knapp vorne – trotz der für ihn, abgesehen vom Gegner, vielen Unbekannten. In Runde zwei wartet dann der Weltranglistenfünfte Dimitri van den Bergh. Wie im Fall Schmutzler gilt: ein weiterer Erfolg ist eher aussichtslos.

"Gaga" Clemens mit schwerer Auslosung

Der beste Deutsche ist Gabriel „Gaga“ Clemens, aktuell Nummer 25 der Welt. Er steigt als gesetzter Spieler erst in der zweiten Runde ein. Dort wartet entweder Lewy Williams oder Toyokazu Shibata. Sowohl den 19 Jahre alten Waliser (93. der Weltrangliste) als auch den 35 Jahre alten Japaner (ohne Weltranglistenplatzierung) muss Clemens einfach schlagen. Doch in der dritten Runde kommt es aller Voraussicht nach zum Duell mit Johnny Clayton. Der 47-Jährige überragte in diesem Jahr von Frühling bis Herbst, gewann das Masters, die Premier League, den World Grand Prix und die World Series of Darts Finals. Dieser Konstanz mit teils irren Leistungen scheint schwer beizukommen – doch eine Delle des Mitfavoriten ausgerechnet bei der WM ist nicht ausgeschlossen. Immerhin kann „Gaga“ auch mal Stars ärgern, warf er doch Wright vergangenes Jahr in der dritten Runde aus dem Turnier.