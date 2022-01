Elmar Paulke: Finale Tränen und Pfeilchen wechsle dich - meine sechs Höhepunkte der Darts-WM 2022

Die Darts-WM ist vorbei – leider! Denn sie hat so viele tolle Geschichten geschrieben. Es ist an der Zeit, zurückzublicken auf die für mich prägendsten Szenen. Sicherlich hätten es auch noch andere Anekdoten und Spiele in diesen kleinen Rückblick schaffen können, aber ich möchte die sechs folgenden herausstellen. Anzeige Größe zeigt sich in Sieg und Niederlage: Peter Wright hat am Montag mit einer starken mentalen Leistung den WM-Titel geholt. Den nun zweimaligen Weltmeister zeichnete dieses Jahr im „Ally Pally“ vor allem disee psychische Stärke aus. „Snakebite“ hatte seine Emotionen im Griff, spielte es stets souverän. Für Michael Smith ist es umso bitterer, weil er nur ein Leg von der 6:4-Satzführung entfernt war – und die entscheidenden Momente verpasste, so letztlich 5:7 verlor. Doch noch wichtiger ist die Szene nach dem Endspiel. Es gibt keinen, der glaubwürdigere Worte für den Verlierer eines großen Finals finden kann als Wright. Der 51-Jährige verlor häufig, wenn der Titel nur einen Sieg entfernt war, schaffte dann aber den Durchbruch und hat nun zwei WM-Titel in drei Jahren errungen. Er traut seinem unterlegenen Konkurrenten genau diesen Weg zu. Wright baute den 31 Jahre alten „Bully Boy“ im Bühnen-Interview auf, gab ihm im Scherz noch Tipps („Übe einfach die Doppel“). Das war toll von ihm und es zeigt, was für ein feiner Kerl ist. Smith wiederum war enttäuscht – und gab sich, nachdem er mehrfach in Tränen ausgebrochen war, selbst die Schuld für die Enttäuschung. Er müsse im Leben etwas Schlimmes getan haben, dass es ihm jetzt so im Kopf zu schaffen mache. Rührende Momente zum Abschluss dieser WM.

Pfeilchen wechsle dich: Die zweite Geschichte des Finals war definitiv das Hin und Her bei den Dartpfeilen von Peter Wright. Er begann das Turnier mit völlig neuen Pfeilen, rückte davon aber schnell ab. Er blieb dann lange bei seinem goldenen Set – bis er nachts, ausgerechnet nach einem umkämpften Viertelfinale gegen Callan Rydz und vor dem Halbfinale gegen Gary Anderson, auf neue Spitzen umstellte, die länger waren und damit mehr Pfeile in einem Triple-Segment ermöglichten. Damit stellte der Schotte dann den Rekord von 24 Aufnahmen mit 180 Punkten auf, den vorher ausgerechnet Anderson (22) hielt. Nur um dann im Finale ständig zwischen den Pfeilen mit kurzen und langen Spitzen zu wechseln – das hatte es noch nie gegeben. Der Erfolg gab dem Perfektionisten Wright am Ende Recht.

Oft war es eng: Insgesamt 29 Spiele sind in die Verlängerung gegangen, wurden also erst im letzten Satz entschieden. Das zeigt, wie hart umkämpft es bei dieser WM zugegangen ist. Gerade in den abschließenden Tagen des Turniers nach Weihnachten waren die Partien erst ganz am Ende entschieden. Es war hochklassig. Price, Smith und die Oldies Die besten Duelle: Es ist schwer, Spiele herauszustellen, die mich nachhaltig beeindruckt haben und hochklassig waren. Für mich gehört das Drittrunden-Spiel von Gerwyn Price gegen Kim Huybrechts (4:3) dazu, weil es eng und sehr emotional zuging, weil die beiden heißblütigen Profis aneinandergeraten sind. Dann war es das Achtelfinale von Michael Smith gegen Jonny Clayton (4:3), mit einem fairen Verlierer Clayton, der dem „Bully Boy“ auf der Bühne applaudierte. Das Viertelfinale von Smith gegen Price ist definitiv ein Highlight gewesen, mit dem Neun-Darter vom „Iceman“, der dennoch mit 4:5 ausgeschieden ist. Und letztlich das Halbfinale der Oldies Wright und Anderson (6:4) – trotz aller junger Emporkömmlinge hatten sich die beiden bis dorthin vorgekämpft.



Neuner-Wahnsinn: Drei Neundarter gab es zuvor noch nie bei einer Darts-WM. Das perfekte Spiel wurde von drei verschiedenen Spielern auf drei verschiedenen Wegen gespielt. Gleich war in allen Fällen: Glück brachten die Neundarter nicht. Der junge Schotte William Borland hat in seinem Erstrundenmatch die 144 ausgecheckt – im entscheidenden Leg zum Sieg. In der nächsten Runde war für ihn dann aber Schluss. Der Litauer Darius Labanauskas beendete das perfekte Leg mit 147, schied am Ende aber sogar noch in diesem Spiel aus. Das gleiche Schicksal ereilte Price gegen Smith, nachdem er im vierten Satz den Neundarter warf. Dabei wählte der Waliser bei 141 Punkten Rest den ungewöhnlichen Weg über Triple 19, Triple 20 und Doppel 12. Dabei ist der Start mit dem Triple unten im Board letztlich nur logisch.