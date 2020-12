Elmar Paulke: Kurz gegen Clemens - das erste deutsche Duell der Darts-WM wird kein Nervenkampf

Noch nie in der Geschichte der Darts-WM hat es bislang ein deutsch-deutsches Duell gegeben. Doch nun ist es endlich soweit: Der 23-jährige Nico Kurz trifft auf seinen 14 Jahre älteren Landsmann Gabriel Clemens, der als Weltranglisten-31. der zurzeit beste hiesige Darts-Profi ist. Es wird interessant zu beobachten sein, wie die beiden mit dieser Premiere umgehen.

Nico Kurz hat ein anstrengendes Spiel hinter sich. Er musste in seiner Erstrundenpartie, die er am Samstag 3:1 gewann, gegen den extrem langsamen Rhythmus von Andy Hamilton ankämpfen. Es wird ihm Auftrieb geben, dass er diesen Arbeitssieg geschafft hat - der war aber absolut verdient. Außerdem wird sich Kurz an die Super League im Juni erinnern, bei der er im Halbfinale gegen Clemens gewonnen hat. Bleibt die Frage: bringt ihm diese Erfahrung auch Selbstvertrauen?