Elmar Paulke: Was Darts-Youngster Schmutzler ausmacht – und welche Chance ihm die WM-Auslosung bietet

Fabian Schmutzler ist ein Einser-Schüler, der erst einmal erfolgreich sein Abitur machen möchte und nicht direkt Profi werden will. Sein Berufswunsch: Lehrer für Chemie und Latein. Seine Mutter ist Italienerin, sein Vater hat mit seinem Schwager ein Restaurant in Frankfurt. Weil er auf der Development Tour für Spieler vom europäischen Festland mit zwei Turniersiegen den zweiten Platz belegte, war „The Fabolous Fab“ völlig überraschend für die Darts-Weltmeisterschaft (15. Dezember bis 3. Januar) in London qualifiziert. Plötzlich steht er im Fokus, in einer Sportart, die hierzulande immer populärer wird. Mit 16 Jahren und 57 Tagen wird er zum Start des Turniers der zweitjüngste Teilnehmer aller Zeiten sein.

Obwohl er noch so jung ist, macht Schmutzler einen aufgeräumten Eindruck, als ich ihn zum ersten Mal in seiner Heimatstadt Frankfurt treffe. In manchen Momenten im Gespräch merkt man dennoch, dass einem ein Jugendlicher gegenübersitzt. Seine Mitschülerinnen und Mitschüler interessieren sich für ihn, er ist Gesprächsthema im Unterricht – in der Schule. Umso beeindruckender also, wie er mit der aktuellen Situation umgeht. Seine Familie hilft ihm dabei sehr. Das mediale Interesse ist deutlich höher als bei Max Hopp vor vielen Jahren, als er erstmals für die WM qualifiziert war.

Was Darts angeht, hat Schmutzler eine gewisse Reife. Sein Average liegt zwischen 80 und 90, doch auch eine 100 im Schnitt ist hin und wieder drin. Sein Weg in den Sport ist bisher sehr kurz. Weil seine Mutter nicht wusste, was sie ihm zum Geburtstag schenken sollte, drückte sie ihm Board und Pfeile in die Hand. Das war vor gut zwei Jahren. Sie ahnte nicht, dass damit eine Leidenschaft bei ihrem Sohn geweckt wird, wegen der er im Dezember 2021 als WM-Teilnehmer in den „Ally Pally“ reisen wird. Schmutzler sollte von seinen Eltern eigentlich zu Weihnachten Tickets für das Darts-Spektakel in London geschenkt bekommen – stattdessen sind sie nun bei seinem Debüt als Zuschauer mit dabei. Anzeige

WM: Schmutzler gegen Meikle und ein deutsch-deutsches Duell Er freut sich tierisch auf seinen ersten Auftritt bei der WM, auf der bekanntesten Darts-Bühne der Welt. Jeder Sieg wäre ein Bonus. Und die Auslosung am Montag ergab: Schmutzler bekommt es in der ersten Runde der WM mit dem Engländer Ryan Meikle zu tun. Für den deutschen Youngster eine knifflige, aber nicht unlösbare Aufgabe. Der gelernte Friseur (daher auch der Spitzname „The Barber“) aus Ipswich spielte schon mal einen 108er-Average, neigt auf großen Bühnen aber hin und wieder zu deutlich schwächeren Leistungen. Sollte Schmutzler siegreich sein, wäre er der jüngste WM-Teilnehmer, der je im Ally Pally ein Spiel gewonnen hat. In der zweiten Runde würde dann der schottische Weltstar Peter Wright warten – es wäre ein Bonusspiel für Schmutzler, das er genießen könnte.

Noch ein kurzer Blick auf die drei weiteren Starter aus Deutschland: Mit Martin Schindler und dem zweiten deutschen Debütanten Florian Hempel kommt es direkt in der ersten Runde zu einem direkten Duell unter schwarz-rot-goldener Flagge. Hempel wollte unbedingt ein deutsch-deutsches Aufeinandertreffen im ersten Spiel verhindern. Noch ungünstiger, so sagte er jüngst, wäre nur die gefeierte Fallon Sherrock gewesen, die wohl auch in diesem Jahr die über 3000 feierwütigen Fans im Ally Pally hinter sich haben wird. Es dürfte eine enge Partie werden zwischen Schindler und Hempel. Zwei Deutsche sind damit jedenfalls sicher in der zweiten Runde. Dafür bereits qualifiziert ist nämlich Gabriel Clemens, aktuelle Nummer 25 der Weltrangliste. Der Saarländer, der im Vorjahr sensationell den damals amtierenden Weltmeister Wright ausgeschaltet hatte, erwartet dort entweder Lewy Williams (Wales) oder Toyokazu Shibata (Japan).