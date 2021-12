Elmar Paulke: Was gegen eine Sensation von Fallon Sherrock bei der Darts-WM spricht

Fallon Sherrock ist wieder zurück. Die erst 27 Jahre alte Britin wird nach der verpassten WM-Qualifikation im vergangenen Jahr nun zum zweiten Mal im Alexandra Palace am Dartboard stehen. Fest steht: Sherrock hat überragende Leistungen gezeigt, sobald sie auf einer größeren Bühne stand. Sie kann sehr gut spielen, so wie jüngst beim Grand Slam of Darts mit teilweise einem Drei-Darts-Average von über 100. Beim Nordic Darts Masters im September besiegte sie sogar Dimitri van den Bergh, den Fünften der Weltrangliste, und unterlag im Finale nur relativ knapp Michael van Gerwen.

Anzeige