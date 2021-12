Elmar Paulke: So kann Außenseiter Florian Hempel auch Dimitri Van den Bergh bezwingen

Am Sonntag setzte der Wahl-Kölner in den richtigen Momenten seine Akzente. Mit Checkouts von 158 und 156 löste er schwierige Aufgaben, um Legs zu gewinnen. So muss er auch gegen van den Bergh spielen, der nicht umsonst Weltranglistenfünfter ist. Hempel kommt seine Vergangenheit als Handball-Torwart in der zweiten Liga zugute – er kennt Drucksituationen. Dass er für die Bühne gemacht ist, hat er im „Ally Pally“ nun bereits deutlich gemacht. Besonders froh ist er über den Einlaufsong „Kölscher Jung“. Seine Reise im Darts begann in der Domstadt, es ist eine Botschaft an seine Freunde in Köln. Dabei wusste der gebürtige Dessauer bis kurz vor dem Match gegen Schindler nicht einmal, ob das Lied tatsächlich eingespielt wird.