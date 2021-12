Elmar Paulke über Hempel und Clemens: Vertauschte Rollen in Runde drei der Darts-WM

Verkehrte Welt bei der Darts-WM: Zwei deutsche Teilnehmer stehen an diesem Montag (DAZN und Sport 1) in der dritten Runde, es sind zwei völlig unterschiedliche Ausgangspositionen. Ungewöhnlich ist dabei, dass Florian Hempel als 87. der Weltrangliste am Nachmittag in seinem Spiel als Favorit gilt – und das bei seiner ersten Turnierteilnahme. Gabriel Clemens, die Nummer 25 der Welt, geht hingegen wenige Stunden später als Außenseiter ins Rennen.

Anzeige