Elmar Paulke über Fallon Sherrock: Die Heldengeschichte der Darts-WM

Geschichte hat Sherrock also schon längst geschrieben, das Märchen im „Ally Pally“ bei der diesjährigen WM ist bereits erzählt. Nun stellt sich die Frage: Kann sie das noch einmal? In der dritten Runde trifft die Überraschungsfrau an diesem Freitag (ab 13.30 Uhr, DAZN und Sport1) auf ihren Landsmann Chris Dobey. Der 29-Jährige ist die Nummer 22 der Welt – und hat noch dazu einen großen Vorteil: Er kennt seine Kontrahentin sehr gut.

Endet die Heldengeschichte von Fallon Sherrock? Deshalb könnte sie es jetzt schwer haben

Sherrock hat unbestritten bisher wahnsinnig gut gespielt. Dass sie gegen Suljovic die Partie mit einem sicheren Treffer ins Bulls Eye beenden konnte, ist ein Symbolbild für ihre Leistungen. Das haben ihr wohl die Wenigsten – mich eingeschlossen – bei der WM wirklich zugetraut. Alles, was Sherrock auf der Bühne in London erlebt, ist für sie Neuland. Nach ihrem ersten Sieg ist ein echter Hype entstanden, doch den Trubel und Rummel um ihre Person hat sie ausgeblendet.

In beiden Spielen hatte sie allerdings den Vorteil, dass die Gegner mit ihr als Spielerin wenig anfangen konnten. Anders ist das nun bei Dobey: Er kennt Sherrock privat, weiß also nicht nur wegen ihrer jüngsten Auftritte im „Ally Pally“ ganz genau, was auf ihn zukommen wird. Das war der erste Gedanke, der mir in den Sinn kam, als sicher war, dass es zum Aufeinandertreffen der beiden kommen wird.