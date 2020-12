Elmar Paulke: Aus diesem Grund ist der Sieg gegen Wright auch eine Gefahr für WM-Achtelfinalist Clemens

Auf diesen Moment haben wir schon lange gewartet: Ein deutscher Darts-Profi besiegt in einer WM-Partie einen richtig großen Namen und zieht ins Achtelfinale ein. Ich habe bei der Übertragung selbst gemerkt, was das Weiterkommen von Gabriel Clemens gegen Titelverteidiger Peter Wright bedeutet – gerade für all die, die seit vielen Jahren mitfiebern. Es ist wirklich deutsche Darts-Geschichte.

Anzeige