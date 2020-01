Elmar Paulke über Darts-Weltmeister Peter Wright: Deshalb ist der Titel so wichtig für ihn

Ein Sieg von Peter Wright bei der Darts-WM 2020 – wer hätte das vor dem Turnier gedacht? Vor allem aber: Wer hätte das nach seiner Zweitrunden-Partie gedacht? Gegen den Philippiner Noel Malicdem stand der Schotte kurz vor dem Aus, kam erst in einem Entscheidungs-Leg überhaupt weiter. Doch genau das macht den Sport aus. Schon oft gab es diese Situationen, auch im Tennis: Der Spieler ist eigentlich schon ausgeschieden, aber plötzlich kommt dieser eine Moment – und der trägt ihn durch das ganze Turnier. Bei Wright war das der Fall, als er gegen Malicdem 302 Punkte mit nur sechs Darts auscheckte.

Umso emotionaler ist der WM-Sieg für den 49-Jährigen . Und es ist ein Riesen-Erfolg, auf den er schon lange warten musste! Wright galt schon als der ewige Zweite, hatte zuvor nur einen großen Titel geholt. Vor allem Endspiele gegen Michael van Gerwen gerieten zum Alptraum: In neun aufeinanderfolgenden Finals gegen MvG bei großen Turnieren war Wright zuvor unterlegen. Dass diese schwarze Serie des Schotten ausgerechnet im WM-Finale endete, macht die Sensation perfekt.

Die neue mentale Stärke des Peter Wright

Doch so überraschend dieser Erfolg ist, so verdient ist er letztlich auch. Vor der WM galten van Gerwen und Gerwyn Price als Favoriten auf den Titel, ein Finale der beiden schien bereits festzustehen. Doch Wright hat im Halbfinale den Waliser und dann im Endspiel „Mighty Mike“ bezwungen – verdienter geht es also nicht.