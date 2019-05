Elstertrebnitzer Vereinschef Zühlke bekommt silberne Ehrennadel

Elstertrebnitz. Wenn es den Elstertrebnitzer Sportvereinschef Ronny Zühlke nicht geben würde, müsste man ihn backen. Der 44-Jährige ist für den Verein das, was man unter Fußballern einen Sonntagsschuss und unter Keglern „Alle Neune“ nennt: Seit 13 Jahren Vorsitzender und erst zur jüngsten Mitgliederversammlung bis 2022 wiedergewählt, dazu Trainer der D-Junioren, jahrelang Sektionsleiter Fußball und selbst noch aktiver Balljäger. In der Kreisliga B schnallt sich der Elstertrebnitzer hin und wieder die Fußballschuhe an und hält den Gegner vom Strafraum fern.

Vereinsvorsitzender und Jugendtrainer

Für dieses Engagement ist Ronny Zühlke jetzt mit der Ehrennadel in Silber des Landessportbundes Sachsen ausgezeichnet worden. Eingerührt hat dieses öffentliche Dankeschön der Schatzmeister des SV Elstertrebnitz, Mario Hübel. „Vereinsvorsitz und Jugendtrainer in Personalunion, dahinter steht ein großer zeitlicher Aufwand. Da kommen mit An- und Abfahrten zu den Spielen in der Woche locker 15 bis 20 Stunden zusammen. So etwas macht man nur, wenn man den Sport liebt.“

Aktiver Vorstand und fleißige Helfer

Auch Bürgermeister David Zühlke (CDU), Bruder von Ronny Zühlke, hebt den Daumen über so viel ehrenamtliches Engagement. „Er hat den Verein durch schwierige Zeiten geführt und zu dem gemacht, was er heute ist. Die Gemeinde ist stolz und dankbar, dass wir so einen engagierten Vorsitzenden haben, aber auch einen aktiven Vorstand und viele fleißige Helfer hinter den Kulissen.“ Der Sportverein zählt aktuell 149 Mitglieder im Alter von zwei bis 89 Jahren. In fünf Sektionen können die Elstertrebnitzer ihren Sport betreiben: Volleyball, Fußball, Kindersport, Kegeln und Rehasport.

Zur Übergabe der silbernen Ehrennadel hatte sich Ronny Zühlke ein paar Minuten freigelenkt. „Ich komme gerade von der Arbeit“, lacht der Kfz-Servicetechniker, „und bin gleich wieder auf dem Weg zum Sportplatz.“

Kathrin Haase

