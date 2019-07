Ohne Jugendcoach Frank Altenkirch wäre Elvis Rexhbecaj wohl nie beim VfL Wolfsburg gelandet

Dieser Artikel ist Teil der #GABFAF-Initiative. Hilf uns, dem Amateurfußball zu helfen, und trage Dich auf gabfaf.de/supporter kostenlos als Unterstützer ein.

Elvis Rexhbecaj ist erst 21 Jahre alt. Doch über das, was der VfL-Profi schon alles erlebt hat, ließe sich ein Buch schreiben. Er ist seinen Weg gegangen, einen langen Weg. Dass er schon jetzt ein fester Bestandteil des Wolfsburger Fußball-Bundesligisten ist, daran hat Frank Altenkirch maßgeblichen Anteil. Denn der einstige Jugendtrainer Rexhbecajs war es, der das große Talent des Mittelfeldspielers schon früh entdeckt hatte – und sich zu einem wichtigen Zeitpunkt für den Youngster stark gemacht hat.

Im Alter von zwei Jahren war Rexhbecaj zusammen mit seiner Familie aus dem Kosovo nach Deutschland gekommen, um dem Krieg zu entfliehen. In Brandenburg an der Havel wurden sie untergebracht, ein besseres und vor allem sicheres Leben war gewährleistet. Um Anschluss und Freunde zu finden, ging es für Rexhbecaj regelmäßig auf den Sportplatz. Doch das war schon bald nicht mehr genug. „Mit sechs, sieben Jahren ist er bei mir in die Mannschaft gekommen“, erzählt Altenkirch, der schon damals als Trainer beim Brandenburger SC Süd 05 arbeitete und noch heute im Verein als Nachwuchskoordinator und D-Jugend-Coach tätig ist.

Sich um Flüchtlingskinder zu kümmern, war für Altenkirch damals Neuland. „Ich denke, wir haben es gut gemeistert“, sagt der 57-Jährige. Und lange ließ der erste Erfolg nicht auf sich warten: Mit der jüngeren F-Jugend holten Rexhbecaj und Co. den Landesmeister-Titel in Brandenburg. Mit den E-Junioren wurde dieser Erfolg später bestätigt. „Daran hatte Elvis nicht allein Anteil, aber er hat dazu maßgeblich beigetragen.“ Auffällig war er meist, wie sich sein damaliger Coach erinnert: „Es gab kein Turnier, bei dem Elvis keine Auszeichnung mitgenommen hat. Mal war es die Torjägerkrone, mal der Titel des besten Spielers.“ Altenkirch führt aus: „Ein großes Plus war seine Schnelligkeit. Mit acht, neun Jahren war er den anderen weit überlegen. Und: Er hat da schon von hinten rechts einen Pass nach ganz vorn gespielt.“

Doch Rexhbecajs Weg verlief nicht immer geradlinig. Geld war knapp für die Familie. „Die Eltern haben immer alles für Elvis getan“, so Altenkirch. Dennoch fehlte manchmal etwas, um das Talent des Jungen zu fördern. „Wir haben im Sommer oft ein Trainingslager auf Rügen gemacht. Da haben wir dann Geld gesammelt, um Elvis die Fahrt zu ermöglichen und ihn nicht auszuschließen“, so der Bundespolizist. Doch damit nicht genug: Als sich die Lage im Kosovo entspannte, hätte Rexhbecaj mit seiner Familie fast zurück in seine Heimat gehen müssen. „Da haben wir uns für ihn stark gemacht und viele Gespräche geführt, damit er mit seiner Familie das dauerhafte Aufenthaltsrecht bekommt.“ Ohne Altenkirch und den BSC Süd 05 wäre Rexhbecaj also vielleicht nie in der Bundesliga gelandet – und damit nie beim VfL.

Entscheidender Wechsel: In der D-Jugend kam Elvis Rexhbecaj zum VfL Wolfsburg. © VfL Wolfsburg

Anzeige

Für den Erfolg hat der heutige Wolfsburger immer alles getan, der Sport stand an erster Stelle. „Elvis war immer beim Training, er stand immer Gewehr bei Fuß. Er war ein ruhiger Patron, nicht vorlaut, sondern wissbegierig“, beschreibt der Förderer den Charakter des Spielers. Und diese Bodenständigkeit hat sich Rexhbecaj bis heute bewahrt („Ich bin niemand, der jetzt dicke Karren fährt“). Sein Ehrgeiz war mit ausschlaggebend für seinen späteren Wechsel nach Wolfsburg. „Bis zur D-Jugend war er bei uns. In dieser Zeit hat er uns viel gegeben“, lobt Altenkirch.

Der Kontakt besteht nach wie vor. Nur mit dem Sehen ist es so ein Problem. „Er hat mich schon ein paar Mal eingeladen, aber es hat noch nicht geklappt. Wir telefonieren regelmäßig. Und wenn er in der Nähe ist, sagt er Bescheid“, freut sich der BSC-Coach. Den Weg von Rexh-becaj verfolgt Altenkirch stetig. In der abgelaufenen Saison war der VfLer auf 24 Bundesliga-Einsätze gekommen. „Elvis ist ein Paradebeispiel, das ich meiner D-Jugend auch immer vor Augen führe. Ich sage den Kindern: ,Der Junge war mal bei uns, da könnt ihr auch hinkommen’.’’ Und Altenkirch fügt hinzu: „Es erfüllt den Verein und insbesondere mich mit großem Stolz, dass Elvis da angekommen ist, wo er jetzt ist.“

Tolle Leistung: Mit der E-Jugend holte Elvis Rexhbecaj den Landesmeister-Titel in Brandenburg. © VfL Wolfsburg

Rexhbecaj: „Herr Altenkirch hat einen großen Anteil an meinem Weg“

Er weiß ganz genau, wo er herkommt – und das wird VfL-Profi Elvis Rexhbecaj nie vergessen. Und er weiß auch, dass er dem Brandenburger SC Süd 05, insbesondere seinem Jugendcoach Frank Altenkirch, einiges zu verdanken hat. „Der Verein war super wichtig, aber nicht nur für mich, sondern für meine ganze Familie“, betont Wolfsburgs Nummer 37. So erinnert sich der 21-Jährige beispielsweise an einen Moment in seiner Jugendzeit: „Wir hatten ein Turnier ein Dresden, aber mein Vater hat gesagt, dass wir dafür kein Geld haben. Und plötzlich stand Herr Altenkirch vor unserer Tür und hat mich mitgenommen“, sagt Rexhbecaj und lobt: „Wir wollten in Deutschland leben und haben uns immer an Regeln gehalten. Der Verein hat uns super integriert.“ Ohne den BSC Süd 05 wäre der Mittelfeldmann wohl nie Bundesliga-Profi geworden. „Herr Altenkirch hat einen großen Anteil an meinem Weg – aber auch die anderen Trainer. Ich würde mich freuen, wenn er zu einem Europa-League-Spiel mal vorbeischauen würde“, so Rexhbecaj.

Das Amateurfußball-Bündnis #GABFAF berichtet regelmäßig über Probleme bei Amateurvereinen. Hier eine Auswahl an Klubs, die davon profitiert haben: VfB Peine (Niedersachsen): Ein Mannschaftsbus mit C-Junioren war auf der Heimfahrt von einem Spiel verunglückt, mehrere Spieler und der Fahrer wurden schwer verletzt. Der Verein erlebte eine bundesweite Welle die Sympathie und Unterstützung. Es blieb aber ein ganz praktisches Problem: Nach dem Unfall fehlte ein zweiter Mannschaftsbus für die zwölf Jugendmannschaften des Klubs. Das #GABFAF-Team schaltete sich ein und vermittelte, dass Volkswagen dem Verein kostenlos ein solches Fahrzeug leiht. Zudem erklärte sich ein Peiner Wirt bereit, eine Meisterparty zu sponsern für die Jungs und die C-Junioren von mehreren anderen Klubs, die dem VfB mit bemerkenswertem Fair-Play geholfen hatten. ©

ANZEIGE: 50% auf Ballset zur Saisonvorbereitung! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.