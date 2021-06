Ein Hauch Hannover steckt in der EM: Diese drei Ex-96-Profis sind mit dabei

Schon länger vorbei sind die Zeiten, in denen Fans bei internationalen Großturnieren zumindest ein paar 96-Namen verfolgen konnten. Dazu zählten die deutschen Keeper Robert Enke (EM 2008) und Ron-Robert Zieler (WM 2014) oder auch Steve Cherundolo (USA), Karim Haggui (Tunesien), Mario Eggimann (Schweiz) oder Joao Pereira (Portugal).

Zumindest eine kleine Portion 96-Nostalgie kann sich der Fan aber bei etwas Genauerem Hinsehen bei der EM holen. Drei ehemalige Rote fahren zum Turnier mit, einer davon sogar für die DFB-Auswahl. Marcel Halstenberg (RB Leipzig) spielt sein erstes Turnier für Deutschland, der Verteidiger schaffte es zusammen mit Teamkollege Lukas Klostermann in das Aufgebot von Joachim Löw.

Routinier Szalai Kapitän bei Ungarn

Womöglich trifft Halstenberg in der starken Gruppe F auf einen weiteren Ex-96-Akteur. Adam Szalai zählt zum Aufgebot der Ungarn, die neben den drei Giganten Deutschland (Weltmeister 2014), Portugal (Europameister 2016) und Frankreich (Weltmeister 2018) krasser Außenseiter sind. Der 33-jährige Stürmer vom 1. FSV Mainz 05 war nicht lange in Hannover, in der Abstiegssaison 2015/16 trug er als Leihspieler ein halbes Jahr das 96-Trikot.

Für die ungarische Nationalmannschaft ist er länger dabei, seit seinem Debüt 2009 zählt er quasi durchgängig zum Aufgebot und bestritt 70 Länderspiele (23 Tore). Kein Spieler aus dem aktuellen Kader hat mehr Einsätze. Seit 2018 trägt der Routinier sogar die Kapitänsbinde, im Doppelsturm ist er gesetzt.