Die EM der Rekorde: Diese historischen Bestmarken wurden beim Turnier 2021 aufgestellt

24 Nationalmannschaften waren angetreten, am Ende hat sich Italien durchgesetzt und den europäischen Fußball-Olymp erklommen. In einem packenden und hart umkämpften EM-Finale zweier frenetischer Fußballnationen setzte sich die Squadra Azzurra im Londoner Wembley-Stadion gegen Gastgeber England nach Elfmeterschießen durch. Nach einer langen Durststrecke war es der zweite Titelgewinn für die Italiener nach 1968. Für die Three Lions wäre es der erste Triumph überhaupt gewesen. Anzeige Während die englische Fußballseele trauert, schaut die Welt auf ein turbulentes Turnier zurück. Ein Turnier, das zum ersten Mal paneuropäisch ausgetragen wurde. Ein Turnier, dessen 51 Partien neben Überraschungen und Enttäuschungen vor allem für eines sorgten: Rekorde am Fließband. Von Toren, Siegesserien, persönlichen Bestmarken – und zwei Weltrekorden: Diese Bestmarken wurden bei der EM geknackt. Der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), gibt den Überblick.

Finalrekorde: Schnell und alt Zwei Tore fielen im EM-Finale vor dem Elfmeterschießen, beide setzten neue Bestmarken. Die englische Nationalhymne war noch nicht ganz verstummt, als Luke Shaw die englische Kehle keine zwei Minuten nach Anpfiff erneut zum Beben brachte. Nach exakt 116 Sekunden traf der 25 Jahre alte Linksverteidiger per Dropkick zum 1:0 – und markierte damit den schnellsten Treffer, der jemals in einem EM-Finale erzielt wurde. Bisheriger Rekordhalter war der Spanier Chus Pereda, der 1964 im Finale gegen Russland nach 5:17 Minuten netzte.



Rekord Numero zwei: Als Leonardo Bonucci in der 67. Minute den Ausgleichstreffer erzielte, avancierte der Abwehrroutinier mit 34 Jahre und 71 Tagen zum ältesten Spieler, der je in einem EM-Finale getroffen hat. Zuvor hielt der frühere deutsche Nationalspieler Bernd Hölzenbein den Rekord. Im EM-Finale 1976 gegen die Tschechoslowakei traf er im Alter von 30 Jahren und 103 Tagen.

Tore am Fließband Die EM hat generell in Sachen Toren einen neuen Maßstab gesetzt. In den 51 Partien des Turniers fielen insgesamt 142 Tore. Beim Turnier vor fünf Jahren in Frankreich wurden "nur" 108 Treffer erzielt, womit die bisherige Bestmarke um 32 Torerfolge überboten wurde. Zwar war es nach der EM 2016 in Frankreich erst die zweite Endrunde des kontinentalen Wettbewerbs mit 24 teilnehmenden Mannschaften, die Anzahl ist dennoch herausragend. Das zeigt der Blick auf die Torquote, die mit 2,78 Treffern pro Spiel seit Einführung der Gruppenphase 1980 nie höher lag. Zuvor waren nur die Partien der EM-Endrunden 2000 (2,74 Tore pro Spiel) und 1984 (2,73 Tore pro Spiel) torreicher.

Fernschuss zum Rekord Kurz hinter der Mittellinie hob Patrik Schick den Kopf und setzte zum Schuss an. Der Ball wurde länger und länger und senkte sich nach unglaublichen 45 Metern in die Maschen. Ein Traumtreffer des Tschechen, der damit die Führung gegen Schottland auf 2:0 ausbaute – und eine Bestmarke aufstellte. Seit Beginn der Datenerfassung 1980 traf ein Spieler noch nie aus einer größeren Entfernung.

Die "Eigentor-Meisterschaft" 2021 Verunglückte Rückpässe, gescheiterte Klärungsversuche, unglückliche Fehlgriffe: Noch nie zuvor sind bei einer EM mehr Eigentore gefallen als bei dieser. Insgesamt elfmal trafen Spieler beim paneuropäischen Turnier ins eigene Tor. Um die Größenordnung dieser historischen Negativmarke zu verdeutlichen: Bei allen anderen Endrunden zuvor (1960 bis 2016) gab es neun Fehltreffer – zusammengerechnet. Damit fielen insgesamt zwei Eigentore mehr als in der gesamten Historie des Turniers. Weiterer Rekord: Im zweiten Vorrundenspiel gegen die DFB-Elf traf Portugal bei der 2:4-Niederlage gleich zweimal ins eigene Netz. Das hatte es zuvor noch nie in einem EM-Endrundenspiel gegeben. Doch die Portugiesen sollten damit nicht lange alleine bleiben. Die Slowakei vollbrachte im abschließenden Gruppenspiel gegen Spanien (0:5) das gleiche Kunststück.

Höchster Vorrundensieg Mit dem 5:0-Erfolg über die Slowakei schrieb sich auch Spanien in die Geschichtsbücher ein. Gemeinsam mit Frankreich, Dänemark (beide 1984) und Schweden (2004), die ebenfalls 5:0 gewannen, führen sie nun die Liste der höchsten Siege in der Gruppenphase an.

Jünger geht immer Als in der zweiten Vorrundenpartie der Gruppe E Spanien gegen Polen spielte, setzte der Kacper Kozlowski in der 55. Minute eine neue Bestmarke. Im Alter von 17 Jahren und 246 Tagen eingewechselt, avancierte der polnische Youngstar zum jüngsten jemals eingesetzten Spieler in der EM-Historie. Der bisherige Rekordhalter war der englische Nationalspieler Jude Bellingham von Borussia Dortmund. Er kam nur wenige Tage zuvor mit 17 Jahren und 349 Tagen gegen Kroatien zu seinem ersten EM-Einsatz.

Rekordjäger Ronaldo schlägt wieder zu Die unglaubliche Rekordjagd von Cristiano Ronaldo ging auch bei der Europameisterschaft 2021 weiter. Zusammen mit Michel Platini erzielte der portugiesische Ausnahmestürmer die meisten Tore bei Europameisterschaften. So der Stand vor der EM 2021. Mit neun Treffern gestartet, avancierte Ronaldo bereits im ersten Gruppenspiel gegen Ungarn zum alleinigen Rekordhalter, als er zum 2:0 traf. Bis zum Ausscheiden der Portugiesen im Achtelfinale markierte der 36-Jährige insgesamt fünf Treffer, womit er die Bestmarke auf 14 EM-Treffer ausbaute und beim diesjährigen Turnier Torschützenkönig wurde. Doch damit nicht genug: Mit seinen fünf Turniertreffern schraubte er auch sein persönliches Torekonto bei der Nationalmannschaft auf 109 aus – und egalisierte damit den Weltrekord von Ali Daei (Iran), der ebenso häufig für sein Land traf. Das Turnier stand gleichwohl für seine fünfte Teilnahme an einer EM. Kein Spieler nahm jemals an mehr Endrunden der Europameisterschaft teil. Qualifikationsspiele mit eingerechnet, steht Ronaldo nun bei 60 Einsätzen. Damit löste er Italiens Torhüterlegende Gianluigi Buffon ab, der insgesamt 58-mal auf dem Feld stand.

Längste Siegesserie Mit fünf Siegen in Folge egalisierte die italienische Nationalmannschaft bei der EM-Endrunde 2021 eine Bestmarke, die zuvor von Frankreich (EM 1984), den Niederlanden (1988 und 1992) und Tschechien (2000 und 2004) aufgestellt wurde. Hätte die Squadra Azzurra das Halbfinalspiel gegen Spanien vor dem Elfmeterschießen entschieden, stünden sogar sechs Siege in Serie zu Buche – und damit der alleinige Rekord. Anzeige Diesen konnte sich das Team aber für die längste Siegesserie unter Einbezug Qualifikationsspiele sichern. Mit der weißen Weste von zehn Erfolgen aus zehn Quali-Spielen sowie der fünf anschließend gewonnenen Partien in der Endrunde stehen am Ende 15 Siege in Folge. Der bisherige Höchstwert (14) wurde von der DFB-Elf zur EM 2012 aufgestellt. Nach zehn Siegen in der Qualifikation sowie drei Erfolgen bei der EM 2012 wurde die Nationalelf von Jogi Löw im Halbfinale ausgebremst – von Italien.

Meiste Siege bei einer Endrunde Beim Finale zwischen England und Italien ging es nicht nur um den Gewinn der Europameisterschaft, sondern auch um einen Rekord. Sowohl die Three Lions als auch die Gil Azzurri gewannen in der Endrunde des paneuropäischen Turniers fünf Partien. Beide Teams stellten damit bereits vor dem finalen Showdown im Wembley-Stadion die bisherige Bestmarke ein, die zuvor nur von Frankreich (1984, 2000, 2016) und Spanien (2008) erreicht wurde.

Italiener überbieten sich selbst – und stellen Weltrekord auf Es lief die 25. Minute als der Niederländer Donny van de Beek am 14. Oktober 2020 im Nations-League-Spiel gegen Italien traf. Es folgten zehn Spiele ohne Gegentor, ehe der Stuttgarter Sasa Kalajdzic im Viertelfinale er EM erstmals wieder in das italienische Tor traf. Unglaubliche 1168 Minuten hielt die weiße Weste der Squadra Azzurra, die damit ihren eigenen Weltrekord brach. Dieser hatte zuvor über 45 Jahre bestand und wurde zwischen 1972 und 74 von Torhüter Dino Zoff aufgestellt. Folglich blieb die Mannschaft auch in allen Gruppenspielen ohne Gegentreffer. Das hatte es zuvor noch nie gegeben. Weitere Wahnsinnsserie: Italien ist seit nunmehr 34 Spielen ohne Niederlage. Damit brach das Team von Roberto Mancini einen eigenen Uraltrekord. Die bisherige Bestmarke der Italiener lag bei 30 Spielen vor über 90 Jahren im Zeitraum zwischen 1935 und 1939. Die letzte Niederlage kassierte die Nationalmannschaft beim 0:1 am 10. September 2018 in Portugal.