Italien-Star Lorenzo Insigne: vom talentierten Straßenkicker zum "Messi vom Vesuv"

Lorenzo Insigne ist der Katalysator des italienischen Angriffsspiels. Nach Jahren des Fremdelns kommt der Kapitän des SSC Neapel auch in der Nationalmannschaft an. Der kleine Dribbler auf Linksaußen ist Stimmungskanone und Ideengeber. Und wenn ihn das große Geld nicht weglockt, darf er sich in Neapel vielleicht sogar bald die Nummer 10 des großen Diego Maradona überstreifen.

So viel Vorschusslorbeeren muss man erst einmal verkraften. „Bereits im Alter von sechs Jahren war er ein Phänomen“, erzählte vor Jahren der Talentscout Rosario Vitale über Lorenzo Insigne. Später verdiente Insigne sich den Beinamen „der Prächtige“, in Anlehnung an seinen Namensvetter, den Renaissancefürsten Lorenzo de Medici. Denn er erzielt Tore so schön, als seien sie gemalt von Michelangelo, einem der Künstler, die der Medici-Lorenzo einst förderte. Den „Messi vom Vesuv“ nennen ihn seine Fans auch – wegen seiner Tricks, seiner Schusstechnik und der Treue zum Verein. Seit 17 Jahren ist er dort. Und weil er gebürtiger Neapolitaner ist, aus dem Vorort Frattamaggiore, und auch noch genial kickt, wird ihm immer mal wieder zugerufen, der „Maradonino“, der kleine Maradona zu sein. „Nein, ich bin Lorenzo Insigne, und ich will meinen eigenen Weg gehen“, pflegt er zu sagen.

Als ihm der Maradona-Vergleich erstmals in einiger Häufigkeit widerfuhr, spielte er fern von zu Hause, an der Adria, beim Zweitligaklub Pescara, unter dem Trainer Zdenek Zeman. Der Tscheche ist ein Radikalinski des Offensivfußballs. Er ließ nicht nur Insigne nach Herzenslust dribbeln, sondern hatte mit Ciro Immobile auch einen Mittelstürmer, der mit Urgewalt in den freien Raum drängt, und mit Marco Verratti einen genialen Passgeber. Das Trio, damals zusammen weniger Lebensjahre zählend als der 63-jährige Coach, spielte Fußball, der sprudelte wie Champa­gner, wild war wie ein über die Prärie galoppierender Mustang und auch noch Erfolg brachte. In der beinharten Serie B gelang dem Pescara der Teenager 2011 der Aufstieg in die Serie A. Die Truppe war ein Jahr nach dem Champions-League-Erfolg von Inter Mailand das ganz große Ding im Calcio. Und sie war das komplette Gegenmodell zur eiskalten Kampfmaschine des José Mourinho.





Nach Startschwierigkeiten: Durchbruch in Neapel dank Maurizio Sarri

Pescara zerbrach aber, das zauberhafte Trio zerstreute sich in alle Winde. Dass es erst jetzt, unter Nationalcoach Roberto Mancini, zusammenfindet, ist auch ein Beleg für die mindere Kompetenz von Mancinis Vorgängern. „Wenn ich die drei in der „Squadra Azzurra“ spielen sehe, kommen mir wieder viele Erinnerungen an die gemeinsame Zeit in Pescara hoch. Mancini lässt den Talenten Raum, und so kommt der Erfolg. Ich freue mich auch, dass ich einen gewissen Anteil daran habe“, sagte Zeman.

Von dem Trio hatte Insigne den schwersten Weg. Zurückgekommen nach Neapel erwartete die Piazza von ihm stets den nächsten Geniestreich. Insigne hielt diesem Druck zunächst nicht stand. Er hatte auch Probleme, sich in das taktische Gerüst seiner Trainer einzufügen. Erst unter Maurizio Sarri, einem weiteren Kette rauchenden Offensivpapst, gelang der Durchbruch. Seitdem sind Insignes Dribblings auf links, das Hereinziehen in die Mitte und der Abschluss ins rechte obere Eck Markenzeichen Neapels – und seit Mancinis Amtsantritt auch bei der „Squadra Azzurra“.