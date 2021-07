Nach verpasstem EM-Titel: Englands Elfmeter-Fluch begann 1990 gegen Deutschland

"Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen immer die Deutschen." Ein legendärer Satz des früheren englischen Nationalspielers Gary Lineker. Gesagt hatte er es nach dem Halbfinal-Aus der Three Lions gegen die DFB-Auswahl bei der WM 1990. Durch den 2:0-Erfolg über Deutschland im diesjährigen Achtelfinale, konnten die Engländer immerhin diesen bösen Geist verjagen. Geblieben ist jedoch der Fluch, der England seit diesem besagten WM-Viertelfinale 1990 begleitet und nun wieder eingeholt hat. Denn was damals seinen Anfang nahm, passierte am Sonntag im EM-Finale erneut. Schon wieder verlor England ein wichtiges K.o.-Spiel – im Elfmeterschießen. Anzeige

Damit hat sich die vielbesagte "Fußballweißheit" wieder einmal bestätigt, dass den Engländern die Nerven im entscheidenden Showdown vom Punkt fehlen. Neunmal mussten die Briten bei Welt- und Europameisterschaften bereits zum Elfmeterschießen antreten. Siebenmal gingen die Three Lions als Verlierer vom Platz. Der SPORTBUZZER hat die Horror-Serie zusammengefasst.

WM-Halbfinale 1990 Wie bereits eingangs beschrieben verlor England sein erstes Elfmeterschießen gegen Deutschland. Im Halbfinale der WM 1990 in Italien konnte sich weder in der regulären Spielzeit noch in der Verlängerung ein Team entscheidend durchsetzen, womit die Entscheidung vom Punkt fallen musste. Nach zwei englischen Fehlversuchen zog die DFB-Elf am Ende mit 4:3 ins Finale und gewann dort durch den Sieg (1:0) gegen Argentinien den dritten deutschen WM-Titel.





EM-Viertelfinale 1996 Der erste englische Erfolg im Elfmeterschießen gelang bereits im zweiten Versuch. Im EM-Viertelfinale 1996 gegen Spanien gewannen die Engländer mit 4:2 und lösten damit das Halbfinal-Ticket. Dort sollte es bereits zum nächsten Showdown kommen...

EM-Halbfinale 1996 Denn wie bereits im Spiel gegen Spanien ging auch die Halbfinalpartie der Engländer ins Elfmeterschießen. Dort kam es zum erneuten Duell gegen Deutschland. Und wie bereits 1990 ging auch in diesem Spiel der Punkt an die DFB-Elf. Mit 6:5 setzte sich das Team des damaligen Bundestrainers Berti Vogts durch. Einziger Fehlschütze der Engländer: deren heutiger Nationaltrainer Gareth Southgate.

WM-Achtelfinale 1998 Bei der WM 1998 in Frankreich traf die englische Auswahl auf Argentinien. Nach der regulären Spielzeit stand es 2:2. In Unterzahl (David Beckham flog in der 47. Minute wegen einer Tätlichkeit vom Platz) kämpfte sich das Team ins Elfmeterschießen – und wurde am Ende doch nicht belohnt. Mit 4:3 kam am Ende Argentinien weiter.

EM-Viertelfinale 2004 Gegen Gastgeber Portugal nahm England im Viertelfinale der EM 2004 den nächsten Anlauf im Elfmeterschießen – und scheiterte erneut. Mit 5:6 mussten sich die Three Lions gegen den späteren Finalisten geschlagen geben. Helfen konnte auch nicht David Beckham, der diesmal bis zum Ende dabei war. Er verschoss seinen Elfmeter. Schon beim anschließenden Großturnier durften sich die Engländer erneut versuchen.

WM-Viertelfinale 2006 Bei der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland hieß der Gegner im Viertelfinale wieder Portugal. Und wieder mussten beide Mannschaften vom Punkt antreten. Trotz zweier Fehlschüsse der Portugiesen endete das Turnier der Engländer mit dieser Partie. Ex-Bayern-Profi Owen Hargreaves traf als einziger, womit es am Ende 1:3 hieß.

EM-Viertelfinale 2012 Und die Misere sollte weitergehen. Im Viertelfinale der EM 2012 (Ukraine und Polen) traf England auf die Italiener. In 120 Minuten des Spiels fielen keine Tore, weshalb sich beide Mannschaften vom Punkt um das Weiterkommen duellieren mussten. Kurz: England schied wieder aus. 4:2 für Italien.

WM-Achtelfinale 2018 Nach sieben verlorenen Elfmeterschießen konnte England bei der WM 2018 in Brasilien erstmals wieder vom Punkt triumphieren. Im Achtelfinale gegen Kolumbien bewies das Team Nervenstärke und setzte sich mit 4:3 durch. Doch der Fluch sollte nicht gebrochen bleiben...