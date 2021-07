Weiterer Italien-Titel: Serie A gewinnt das Liga-Ranking der EM-Torschützen – Bundesliga auf Rang 3

Aus und vorbei: In einem packenden Finale der diesjährigen Europameisterschaft hat sich Italien im Elfmeterschießen gegen England zum Sieger gekrönt. Im Wembley-Stadion von London schaute die Fußballwelt auch auf Torjäger Harry Kane (Tottenham Hotspur). Der 26-Jährige stand beispielhaft für den Erfolg der englischen Nationalmannschaft im Turnierverlauf, traf viermal. Im Endspiel ohne Tor geblieben, reichte es aber nicht mehr für die Torjägerkanone. Diese sicherte sich am Ende Portugal-Superstar Cristiano Ronaldo mit fünf Treffern .

Doch Ronaldos Treffer kamen nicht nur Portugal zugute. Im großen Liga-Ranking der EM-Torschützen steuerte er parallel auch der Serie A fünf Treffer bei und hatte damit entscheidenden Anteil am Sieg der italienischen Eliteliga. Wie im Finale wurde England auch in diesem Ranking von Italien auf Rang zwei verwiesen – allerdings deutlicher als im Endspiel. Während die Serie A mit 37 Treffern glänzte, kam die englische Premier League auf insgesamt 30 Tore. Hinter dem zweiten Platz steckt allerdings eine starke Aufholjagd. Die am Ende an Nummer drei platzierte Bundesliga (28 Tore) war lange direkter Verfolger der Serie A. Nach Englands Halbfinalsieg gegen Dänemark wurde sie jedoch von der englischen Topliga abgelöst. Die spanische La Liga enttäuschte hingegen und wurde mit lediglich acht Treffern deutlich Vierter, knapp vor der französischen Ligue 1 (7 Tore).