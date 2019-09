3:5 in England - mit 96-Profi Muslija als Gast in der "Muppet-Show"

In der Gruppe fiel Kosovo zwar auf Platz drei zurück, liegt aber nur einen Punkt hinter Tschechien. Am Wochenende hatte Kosovo die Tschechen noch geschlagen (2:1), England schien dennoch eine Nummer zu groß zu sein. Aber der Fußball-Zwerg wehrte sich am Dienstagabend mutig gegen die Superstars aus der Premier League - 96-Profi Profi Muslija fing als Rechtsaußen an und beteiligte sich am Offensiv-Pressing, das nach 34 Sekunden schon erfolgreich war.