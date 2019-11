EM 2020: Adidas enthüllt offiziellen Spielball "Uniforia" - "Kraft der Einheit präsentieren"

Das steckt hinter dem Design des "Uniforia"

In einer Mischung aus Kunst und Fußball versinnbildliche das Design des "Uniforia" das Bauen von Brücken, das Verwischen von Grenzen und die Vielfalt, die das Turnier auszeichnen werde. Diese Elemente dienten laut Adidas als Ausgangspunkt für den Designprozess, der 2018 in Angriff genommen wurde. "In unseren 'Key Cities' haben wir die Notwendigkeit gespürt, zusammenzukommen und gemeinsam für Wandel einzustehen. Die UEFA EURO 2020 ist eine der weltweit größten Sportveranstaltungen und eine ausgezeichnete Gelegenheit, die Kraft der Einheit zu präsentieren und den Sport als verbindendes Element von Menschen, Ideen und Kreativität zu zelebrieren", erklärt Kennaugh.

Finale im Wembley-Stadion in London

"Bei diesem innovativen Turnier wird adidas den Fußball – und den Sport als Ganzes – als eine Sache zelebrieren, die die Welt zusammenbringt", sagte Florian Alt, Vizepräsident Brand Marketing bei adidas. Die Europameisterschaft 2020 beginnt am 12. Juni in Rom und endet einen Monat später mit dem Finale im Wembley-Stadion in London. Zudem finden die Spiele in Amsterdam, Baku, Bilbao, Budapest, Bukarest, Dublin, Glasgow, Kopenhagen, München und St. Petersburg statt.