Netzreaktionen zur Deutschland-Gruppe bei der EM 2020: "Das gibt auf die Fresse"

Netz wenig positiv nach EM-Auslosung: "Vorrundenaus für Deutschland damit bestätigt"

"Das gibt jetzt richtig auf die Fresse", schreibt ein User. Ein anderer verarbeitet die schwere EM-Auslosung mit Galgenhumor: "Nur den amtierenden Europa- und Weltmeister in einer Gruppe. Lächerlich. Alles andere als der Gruppensieg wäre eine herbe Enttäuschung." Wie die Ziehung in Bukarest ergab, muss das DFB-Team gegen die beiden Fußball-Schwergewichte auch noch direkt zum Auftakt ran. Am 16. Juni steigt das Spiel gegen Frankreich, am 20. Juni das Duell mit Cristiano Ronaldo und Co.. Vier Tage später spielt Deutschland gegen den Qualifikanten. Immerhin werden alle Spiele in der Allianz Arena in München ausgetragen.