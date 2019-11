Leon Goretzka und Joshua Kimmich kritisieren EM-Auslosung mit Hammer-Gegnern: "Etwas fragwürdig"

Es ist tatsächlich passiert: Die deutsche Nationalmannschaft sichert sich den Gruppensieg in der EM-Qualifikation vor Holland - und muss dafür büßen. Die dadurch in Topf 1 gesetzte DFB-Elf hat bei der EM-Auslosung am Samstagabend die schwerstmöglichen Gruppengegner bei der EURO 2020 - nämlich Frankreich und Portugal - zugelost bekommen. Gegen den amtierenden Weltmeister um die Superstars Kylian Mbappé und Antoine Griezmann absolviert Deutschland das erste Gruppenspiel am 16. Juni, vier Tage später warten Cristiano Ronaldo und Co. - für die Bayern-Profis Leon Goretzka und Joshua Kimmich vollkommen unverständlich, wie die Nationalspieler nach der Bayern-Niederlage gegen Leverkusen kritisierten.

Der defensive Mittelfeldspieler Kimmich, unter Bundestrainer Joachim Löw gesetzt, verspürt zwar "in erster Linie Vorfreude" - kann aber die Auslosungs-Regularien der UEFA nicht nachvollziehen, hat er mit der DFB-Elf doch in letzter Minute die Quali-Gruppe vor Holland noch gewonnen: "Man fragt sich schon, für was man die Gruppe gewinnt. Ich verstehe das Losverfahren nicht ganz", kritisierte er den europäischen Fußballverband.

Leon Goretzka über EM-Auslosung "überrascht" - "Auch das werden wir annehmen"

Teamkollege Goretzka schlug in die gleiche Kerbe. Es habe ihn "überrascht, dass du die Qualifikationsgruppe gewinnst und dann den Weltmeister 2014, Europameister 2016 und Weltmeister 2018 in einer Gruppe hast. Das ist dann schon etwas fragwürdig", so der Bayern-Profi. "Aber auch das werden wir annehmen."

Joachim Löw über die EM-Gruppe: "Jeder muss ans Limit gehen"

Die Bayern-Profis zeigten sich aber kämpferisch ob der Hammer-Gruppe - schließlich werden alle Vorrundenspiele der DFB-Elf in der Allianz Arena in München ausgetragen: "Wir haben den großen Vorteil, dass wir zu Hause spielen", sagte Goretzka. Kimmich stimmte ihm zu: "Vor eigenem Publikum hat man schon noch die Chance, eine gewisse Euphorie direkt im ersten Spiel zu erschaffen."

Goretzka: "Wenn du große Ziele hast, musst du die Großen schlagen"

Auch die EM-Chancen schätzen beide DFB-Stars noch hoch ein: "Wenn du große Ziele hast, musst du sowieso früher oder später die Großen schlagen", erklärte Goretzka. Kimmich zeigte sich ebenfalls wenig geschockt und blickt positiv in die Zukunft: "Ich gehe davon aus, dass wir in der Gruppe sehr sehr gute Chancen haben, weiterzukommen." Dass die starken EM-Gegner sogar eher ein Vorteil für Deutschland sein könnten, glaubt Goretzka: "Wir werden nicht das Problem haben, dass wir die Gegner unterschätzen."

