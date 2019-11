Von Mario Götze bis Robin Koch: 38 Kandidaten für die EM 2020 im Chancen-Check

Das Ticket für die EM im kommenden Jahr ist gelöst, nun geht es für die deutsche Nationalmannschaft im abschließenden EM-Qualifikationsspiel am kommenden Dienstag in Frankfurt gegen Nordirland noch um den Gruppensieg. Am 12. Juni 2020 startet im Olympiastadion von Rom dann die erste pan-europäische Fußball-Europameisterschaft der Geschichte. Bis zum 12. Juli kämpfen 24 Mannschaften um den Titel. Die Partien gehen in elf europäischen und einer vorderasiatischen Stadt (Baku/Aserbaidschan) über die Bühne.

Auch Deutschland will nach dem Katastrophenjahr 2018 mit dem historischen Vorrunden-Aus bei der WM in Russland, dem sportlichen Abstieg aus der Nations League (wegen einer Aufstockung der A-Liga von 12 auf 16 Teams seitens der UEFA gelang der Klassenerhalt doch noch) und dem dann von Joachim Löw endlich vollzogenen Umbruch wieder um den Titel mitspielen.