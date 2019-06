Unterkunft für 2020 gefunden? DFB-Team schlägt EM-Quartier offenbar in Garmisch auf

Die Unterkünfte der deutschen Nationalmannschaft waren bei den vergangenen großen Turnieren immer wieder ein wichtiges Thema. Bei der Weltmeisterschaft 2018 zum Beispiel folgte auf die Wohlfühloase Campo Bahia in Brasilien, in der das DFB-Team während der WM 2014 hauste und am Ende den Titel holte, das Quartier Vatutinki in der Nähe von Moskau - ein trostloser Vorort der russischen Hauptstadt, der nicht viel Schönes zu bieten hatte. Das soll sich für die Pan-Europa-EM 2020 ändern - laut der Sport Bild bezieht die DFB-Elf ihr Quartier im bayerischen Garmisch-Partenkirchen.