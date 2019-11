Nur noch zwei Plätze im EM-Kader zu vergeben? Diese Spieler sind bei Joachim Löw gesetzt

Am Dienstag könnte Joachim Löw nochmal experimentieren - zumindest ein wenig. Nachdem die deutsche Nationalmannschaft das EM-Ticket durch das 4:0 am vergangenen Samstag gegen Weißrussland gelöst hat, besitzt das abschließende EM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland eigentlich nur noch statistischen Wert. Zwar geht es noch um den Sieg in der Gruppe C, ob dies angesichts des komplizierten Prozederes bei der Endrunden-Auslosung am 30. November in Bukarest nun Vor- oder Nachteil ist, scheint allerdings offen.

"Ich werde sicher den ein oder anderen Wechsel vornehmen, das ist die Gelegenheit, noch mal den ein oder anderen sehen und ihm eine Chance geben", sagte der Bundestrainer am Montag mit Blick auf die Partie gegen die Nordiren: "Viele Gelegenheiten gibt es nicht mehr, um etwas auszuprobieren. Auf der linken Seite werden wir einen Wechsel vornehmen und Jonas Hector noch mal eine Chance geben. Im Mittelfeld wollen wir uns gerne einspielen."

Bundestrainer Joachim Löw über Ziele und Erwartungen an das junge DFB-Team

Nach der Partie am Dienstag in Frankfurt bleiben Löw Ende März lediglich zwei weitere Begegnungen, bis er rund um den letzten Bundesliga-Spieltag am 16. Mai seinen vorläufigen EM-Kader bekanntgeben muss – eines davon in Madrid gegen Spanien, der andere Gegner ist noch offen. Am 25. Mai geht es ins Trainingslager nach Seefeld in Tirol, inklusive Abstecher zum Test nach Basel gegen die Schweiz. Spätestens am 2. Juni um Mitternacht muss Löw dann seinen finalen 23er-Kader der UEFA melden.

Löw über Verletzte: " Es kommen hoffentlich noch einige zurück"

Bezüglich der Kandidaten sagte er: "Es kann immer viel passieren, ist noch lange hin. Es kommen hoffentlich noch einige zurück, aber durch die vielen Verletzten ist der Rahmen schon fast ausgeschöpft. Endgültig werden wir die Türe erst zumachen, wenn es nicht mehr geht. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es oft den ein oder anderen geben kann, dessen Leistungen noch mal explodieren."

Trotz dieser Ankündigung dürfte Löw sein EM-Aufgebot aber zu einem sehr großen Teil schon beisammen haben. So dürften stand jetzt folgende 19 (!) Spieler für die Europameisterschaft so gut wie gesetzt sein: Kapitän Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen, Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan, Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg, Serge Gnabry, Timo Werner, Marco Reus, Jonathan Tah, Kai Havertz, Julian Brandt, Toni Kroos, Matthias Ginter und Leon Goretzka sowie – wenn nach ihren Verletzungen alles glatt läuft – Leroy Sané, Antonio Rüdiger, Julian Draxler und Thilo Kehrer.

Hält Löw dem verletzten Niklas Süle einen Platz frei?

Um die Nummer drei im Tor streiten sich Kevin Trapp und Bernd Leno. Hält Löw auch Niklas Süle nach dessen Kreuzbandriss einen Platz frei, blieben lediglich zwei Vakanzen im Kader. Dass Löw auch zu den verletzten Spielern ständig Kontakt hält und beim derzeitigen Lehrgang trotz kurzfristiger Absagen auf Nachnominierungen verzichetete, spricht dafür, dass er nach dem Umbruch an den nun bestehenden Strukturen festhalten und nur im Falle unerwarteter Leistungsexplosionen auf im Nationalteam unerfahrenes Personal bauen wird.

So erklärte Löw den Besuch der verletzten Draxler, Kehrer, Rüdiger und Trapp am Sonntagabend im DFB-Hotel Kennedy: "Eingeladen waren alle, teilweise hatten sie aber auch andere Termine. Alle wären gerne gekommen. Die Idee ist uns in der letzten Woche innerhalb des Trainerstabs gekommen, wir hatten ja einige länger nicht mehr gesehen. Es ist gut, wenn sie auch mal wieder den Kontakt zu den Mannschaftskollegen haben."

DFB-Mittelfeldchef Toni Kroos zieht Fazit zum Länderspiel-Jahr 2019