Klare Vorgabe: DFB-Präsident Keller fordert "mindestens das Halbfinale" bei der EM

DFB-Präsident Fritz Keller nimmt die Nationalmannschaft für die Europameisterschaft im Sommer in die Pflicht und fordert ein erfolgreiches Abschneiden. „ Ich glaube, wir müssen mindestens ins Halbfinale, vielleicht ins Finale kommen. Man muss sich hohe Ziele setzen“ , sagte Keller auf einer Podiumsdiskussion anlässlich des 120. DFB-Geburtstages am Dienstag in Leipzig.

Die Mannschaft bekommt es allerdings schon in der Vorrunde mit dicken Brocken zu tun. Bei der Auslosung Ende November wurde das DFB-Team in eine Gruppe mit Titelverteidiger Portugal und Weltmeister Frankreich gelost. "Jeder in dieser Gruppe muss ans Limit gehen, wenn er eine Chance auf die K.o.-Runde haben will", sagte Bundestrainer Joachim Löw, der angesichts der klaren Zielvorgabe von Keller nun liefern muss.