So kommen die Fans an Karten für die EM-Spiele gegen Frankreich und Portugal

Die Fans der deutschen Nationalmannschaft können sich ab dem 4. Dezember speziell für Eintrittskarten der deutschen EM-Spiele bewerben. Die UEFA öffnet dafür am kommenden Mittwoch um 14.00 Uhr ein Verkaufsfenster, das bis zum 18. Dezember geöffnet ist. Für jedes der drei Gruppenspiele in München stehen für Anhänger beider Teams jeweils 12.000 Karten zur Verfügung. Nach der Auslosung am Samstagabend ist klar: Das DFB-Team trifft in der Vorrunde auf Frankreich (16. Juni) und Portugal (20. Juni). Der dritte Gegner für die Partie am 24. Juni muss in den Playoffs im kommenden März noch ermittelt werden.