Playoffs für EM 2020 ausgelost: Das sind die Halbfinal-Paarungen

Zwischen dem 26. und 31. März steigt die Spannung in 16 Ländern. Wer schafft noch den Sprung zur Europameisterschaft? Nach der Auslosung im schweizerischen Nyon durch Losfee Angelos Charisteas ist klar: Für einige Nationen wird es ein schwieriger Weg zur Kontinental-EM 2020 : So droht Ungarn ein Endspiel gegen Island, zudem könnte es zum Playoff-Endspiel zwischen der Republik Irland und Nordirland in Belfast kommen.

Sollte Ungarn seinen Pfad gewinnen, wäre es in jedem Fall deutscher Vorrundengegner, da in der DFB-Gruppe F neben München auch Spiele in der Hauptstadt Budapest ausgetragen werden. Deutschland bestreitet in jedem Fall alle drei Gruppen-Partien in der Allianz Arena. Sollte sich Rumänien statt Ungarn in Pfad A durchsetzen, wäre es als Ausrichter sicher in Gruppe C mit Holland und der Ukraine. Sollte das eintreffen, würde Deutschland den Sieger des D-Pfads erhalten.