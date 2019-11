Termine, Anstoßzeiten, Spielorte: Das ist der Vorrunden-Spielplan für die EM 2020

Die UEFA hat nach der Auslosung der EM-Gruppen in Bukarest die Spielzeiten festgelegt. Die Auftaktpartie der deutschen Nationalmannschaft am 16. Juni 2020 in München gegen Weltmeister Frankreich wird um 21 Uhr angepfiffen. Die Anstoßzeit gegen Europameister Portugal vier Tage später in der Münchner Allianz Arena ist 18 Uhr. Das abschließende Heimspiel am 24. Juni findet wieder um 21 Uhr statt. Der Gegner steht noch nicht fest. Er muss erst noch in den Playoffs Ende März 2020 ermittelt werden. Sieben Nationen kommen noch als DFB-Kontrahent infrage. Der SPORTBUZZER zeigt den Spielplan der EM-Vorrunde im Überblick.