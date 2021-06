Jamal Musiala, Jude Bellingham & Co: Fünf Talente, deren Stern bei der EM aufgehen könnte

Welt- und Europameisterschaften sind immer auch Momente, in denen Stars geboren werden. Man denke an die WM 2010, als die deutschen Hoffnungsträger um Thomas Müller und Mesut Özil erstmals für Deutschland auf Torejagd gingen, an Lukas Podolski und Bastian Schweinsteiger , die vier Jahre zuvor mit ihrer erfrischenden Art ein ganzes Land verzauberten und entscheidenden Anteil am "Sommermärchen" hatten - oder an Renato Sanches, der vor fünf Jahren bei der bisher letzten EM eine zentrale Rolle beim Titelgewinn der Portugiesen spielte. Der SPORT BUZZER zeigt fünf Jungstars, deren Stern beim aktuellen Turnier aufsteigen könnte, das am Freitag mit dem Eröffnungsspiel zwischen Italien und der Türkei in Rom beginnt.

Der Youngster von Borussia Dortmund ist mit seinen 17 Jahren der jüngste Spieler im hochkarätigen und blutjungen Aufgebot der Engländer . Diesen Platz hat Bellingham sich mit einer für sein Alter beeindruckenden Konstanz in seiner ersten BVB-Saison erarbeitet, in der er ältere Stars wie Julian Brandt oder Thomas Delaney auf die Bank verdrängte. "Wenn man sich mit ihm unterhält und sieht, wie er spielt, kann man kaum glauben, dass er erst 17 ist", schwärmte Nationaltrainer Gareth Southgate kürzlich.

Zuschauern der Bundesliga ist der lange Schwede vielleicht noch aus seiner Zeit bei Borussia Dortmund geläufig. Für den Durchbruch beim BVB reichte es bei Alexander Isak zwischen 2017 und 2019 nicht, inzwischen hat sich der 21-Jährige allerdings zu einem der besten Torjäger der spanischen La Liga gemausert. 17 Tore gelangen dem Mittelstürmer in Diensten von Real Sociedad in der zurückliegenden Saison - ein Spitzenwert. Nun wartet auf Isak auch im Nationalteam eine große Aufgabe: Er muss allen voran den Ausfall von Zlatan Ibrahimovic kompensieren. Der fast doppelt so alte "Ibra", der erst zu Jahresbeginn seine Rückkehr in die Dreikronen-Elf erklärt hatte, fällt mit Knieproblemen aus. Sein Platz im Sturmzentrum dürfte an Isak fallen, der bisher in der Nationalmannschaft noch nicht so recht überzeugen konnte. In seinen 22 Länderspielen gelangen ihm seit seinem Debüt mit 18 Jahren erst fünf Treffer.

Wenn die deutsche Nationalmannschaft am 19. Juni auf Portugal trifft, ist das für Nuno Mendes ein ganz besonderer Tag. Denn das Supertalent von Sporting Lissabon feiert am Tag des zweiten EM-Gruppenspiels seinen 19. Geburtstag. Der Stern des Teenagers soll bei der Europameisterschaft ähnlich aufgehen wie der von Renato Sanches beim portugiesischen Überraschungssieg vor fünf Jahren.

Jamal Musiala (Deutschland)

Der Jungstar des FC Bayern ist mit großem Abstand das "Küken" in der deutschen Mannschaft. Sein Aufstieg ist kometenhaft: Der erst 18 Jahre alte Musiala war im zurückliegenden Jahr der jüngste Bundesliga-Debütant in der ruhmreichen Geschichte des Rekordmeisters - ebenso der jüngste Torschütze der Münchner in der Liga und der Champions League. Der Vater eines Nigerianers und einer Deutschen wuchs teilweise in England auf. Sein Wechsel vom FC Chelsea zum FC Bayern (nicht zuletzt wegen der Irrungen des Brexit) brachte ihn nach Jahren in den Jugendmannschaften der englischen FA zurück in den Fokus des DFB.

Letztlich war es auch der persönliche Einsatz von Bundestrainer Joachim Löw, der Musiala in persönlichen Gesprächen eine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft schmackhaft machte. Nachdem er seinen Durchbruch beim FCB feierte, soll nun selbiger im DFB-Team folgen - auch wenn die Konkurrenz groß ist. Bitter: Teile der Vorbereitung auf die EM verpasste Musiala mit Hüftproblemen, während die Konkurrenz um Routinier Thomas Müller bei Löw mit Blick auf die Stammplätze punkten konnte. Musiala hat jedoch die Zeit auf seiner Seite, sein Stern beim DFB dürfte vor allem nach dem Turnier so richtig aufgehen.