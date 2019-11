EM 2020: Diese 20 Teams sind qualifiziert - und diese 16 Nationen gehen in die Playoffs

Wales hat sich als letzte Mannschaft die direkte Qualifikation für die Europameisterschaft im kommenden Jahr gesichert. Die Briten lösten das Ticket durch ein 2:0 gegen Ungarn. Damit stehen 20 der 24 Teilnehmer an dem Turnier, das vom 12 Juni bis zum 12. Juli 2020 in elf europäischen und einer vorderasiatischen Stadt (Baku/Aserbaidschan) ausgetragen wird, fest. Während es nun zumindest in gewissen Fragen Klarheit gibt, wird es in anderen Bereichen kompliziert. Grund: Das Prozedere rund um die Playoffs und die Auslosung am 30. November in der rumänischen Hauptstadt Bukarest.