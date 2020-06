Pro und Contra: Wäre Deutschland in diesem Sommer Europameister geworden?

Zugegeben, nach dem Debakel bei der WM 2018 und dem schwachen Abschneiden in der Nations League fällt das Folgende auf den ersten Blick eher unter die Kategorie „steile These“. Aber in Zeiten, in denen ohnehin vieles auf dem Konjunktiv basiert, sollte dies erlaubt sein. Also: Deutschland wäre in diesem Jahr Europameister geworden. Warum? Weil im deutschen Fußball nicht mehr allzu viel so ist, wie während des freudlosen Sommers in Russland. Das DFB-Team hat wieder Spieler, die über die Attribute jung, frisch, hungrig verfügen. Nicht ohne Grund ist manch deutscher Profi auf dem eigentlich komplett erlahmten Transfermarkt heiß begehrt.