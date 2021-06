Belgien hat sich in den letzten Jahren in der Weltspitze etabliert, gilt auch bei der laufenden EM als ernsthafter Anwärter auf den Titel. In der Gruppenphase des Turniers wurden die "Red Devils" ihrer Rolle gerecht, gewannen alle drei Gruppenspiele und qualifizierten sich demnach als Erster der Gruppe B für das Achtelfinale. Gegen Dänemark lag die Mannschaft von Trainer Roberto Martinez zurück, kämpfte sich aber vor allem durch den Comebacker und Mittelfeldstar Kevin De Bruyne zurück ins Spiel. Mit einem Torverhältnis von 7:1 zeigten sie sowohl in der Offensive als auch in der Defensive starke Leistungen. Nun trifft Belgien in der K.o.-Phase auf Titelverteidiger Portugal (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker).

Anzeige