Live im TV und Online-Stream: So seht ihr das EM-Achtelfinale zwischen England und Deutschland. Die "Three Lions" qualifizierten sich mit zwei knappen Siegen und ohne Gegentor für die Runde der letzten 16. Dort kommt es zum Klassiker gegen die DFB-Auswahl, die bis zuletzt um den Einzug in die K.o.-Phase zittern musste.