Vor der EM noch als Geheimfavorit gehandelt, spielte Italien in der Gruppenphase groß auf und erreichte ohne Punktverlust und mit überzeugenden Auftritten das Achtelfinale. Hinzu kommt, dass die Italiener mit ihrem Trainer Roberto Mancini seit nunmehr 11 Spielen kein einziges Gegentor mehr hinnehmen mussten. Abgerundet wird das Ganze von einer rekordverdächtigen Serie: 13 EM-Spiele in Folge gewann die "Squaddra Azzurra". Gewinnen sie auch das Achtelfinale gegen Österreich, stellen sie den bisher unerreichten Rekord von 14 Siegen in Folge der DFB-Elf aus 2012 ein (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker).

