Der vor der EM in die Kritik geratene Bondscoach Frank de Boer ließ mit seiner Elftal in Gruppe C nichts anbrennen und gewann alle drei Gruppenspiele gegen Österreich, Nordmazedonien und die Ukraine. Die Niederlande stellt mit acht Treffern im laufenden Wettbewerb die gefährlichste Offensive und stand auch defensiv mit nur zwei Gegentreffern stabil. Gegen Tschechien soll die Erfolgswelle weiter geritten werden, um die euphorisierten Fans in der Heimat weiterhin zu begeistern (18 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker).

