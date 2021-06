Die Dänen feierten am letzten Spieltag mit dem 4:1-Sieg gegen Russland den emotionalen und am Ende etwas überraschenden Einzug ins EM-Achtelfinale. Der Eriksen-Vorfall zum Auftakt gegen Finnland überschattete nicht nur die Partie, sondern auch das gesamte Turnier. Sowohl gegen die Finnen als auch gegen Belgien musste sich die Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand geschlagen geben. Am Ende reichten drei Punkte in der Gruppe B, um sich als Gruppenzweiter für die K.o.-Phase zu qualifizieren.