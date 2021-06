EM 2021: Belgien gegen Russland live im TV und Online-Stream sehen

In Gruppe B treffen am Samstag (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) Belgien und Russland aufeinander. Schon in der Qualifikation zu dieser Euro sind sich die beiden Teams zweimal begegnet: Belgien setzte sich mit 3:1 und 4:1 zweimal deutlich durch, spielte mit zehn Siegen aus zehn Spielen eine perfekte Qualifikation. Nun gibt es in Gruppe B bei der Endrunde direkt das nächste Duell. Belgien ist klarer Favorit, obwohl in Kevin De Bruyne und Dortmunds Axel Witsel zwei wichtige Akteure nicht mit nach St. Petersburg gereist sind, weil sie nach Verletzungen noch individuell trainieren. Das Team von Trainer Roberto Martínez zählt mal wieder zum Kreis der Titelanwärter und setzt auf die Routiniers um Torjäger Romelu Lukaku und Torhüter Thibaut Courtois.

