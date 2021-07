Die Belgier um Stürmerstar Romelu Lukaku gingen als Mitfafvorit auf den Titel in das Turnier – und wurden der Rolle bislang gerecht. Im Achtelfinale schlugen sie den Titelverteidiger Portugal knapp mit 1:0 und qualifizierten sich zum zweiten Mal in Folge nach 2016 für ein Viertelfinale. Der größte Erfolg war ein dritter Platz bei der EM 1972 in Belgien, der in diesem Jahr noch einmal übertroffen werden soll. Nach dem Favoritenduell gegen Portugal wartet am Freitag mit Italien der nächste schwere Gegner auf das Team von Roberto Martinez (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker).

