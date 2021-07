"Football's coming home." 25 Jahre lang passte die inoffizielle Hymne der Three Lions nicht so richtig, spielte England nach der Heim-EM 1996 bei Welt- und Europameisterschaften doch immer woanders. Nun aber, im eigenen Fußball-Tempel, soll der große Coup gelingen. Die Auswahl von Gareth Southgate brennt auf das Finale in Wembley. Die Chancen stehen nicht schlecht, auch wenn sich England im Turnierverlauf immer mal wieder recht bieder präsentiert hatte. Der Achtelfinalsieg gegen Deutschland, den alten Rivalen, gilt als Initialzündung. Harry Kane und Co. sind bereit. "Wir wollen ein großes Turnier gewinnen. Das ist eine großartige Gelegenheit", sagte der Stürmerstar vor dem Duell mit Dänemark an diesem Mittwoch (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker).

